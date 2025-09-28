В ХМАО подорожал бензин и алкоголь

В ХМАО за девять месяцев повышение цен на алкогольные напитки составило 8,9%, бензин подорожал на 8%. Об этом URА.RU сообщили в Росстате.
«В ХМАО повышение цен на алкогольные напитки составило 8,9%. Бензин вырос в цене на 8%», — говорится в исследовании ведомства. В целом на конец августа цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в увеличились в среднем на 2,3% (по России — на 3,9%).
Среди продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года подорожали рыба и морепродукты (на 8,6%), кондитерские изделия (на 6,8%), сыр (на 5,7%), мясо и птица (на 5,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 4,9%), молоко и молочная продукция (на 4,6%), крупа и бобовые (на 1,8%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 1,3%), сахар-песок (на 1,2%) и другие. Наблюдалось снижение цен на яйца куриные (на 24,1%), плодоовощную продукцию (на 19,9%), масло сливочное (на 4,5%), масло подсолнечное (на 4,1%).
За девять месяцев выросли в цене медикаменты (на 7,2%), строительные материалы (на 3,6%), табачные изделия (на 3,5%). Наблюдалось снижение цен на телерадиотовары (на 9,3%), моющие и чистящие средства (на 5,2%), электротовары и другие бытовые приборы (на 5,1%), парфюмерно-косметические товары (на 4,5%) и другие.
Увеличились тарифы на услуги пассажирского транспорта (на 12,5%), правового характера (на 10,9%), ветеринарные (на 10,8%). Наблюдалось снижение тарифов на услуги страхования (на 1,4%). Снижение тарифов на телекоммуникационные услуги составило менее 1%.
