28 сентября 2025

Для Екатеринбурга закупят 150 новых автобусов: когда их привезут

В Екатеринбурге перевозчики закупят 150 новых автобусов до 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспорт закупят на льготных условиях
Транспорт закупят на льготных условиях Фото:

Перевозчики Екатеринбурга закупят 150 новых автобусов — 20 большого класса и 130 среднего. Машины планируют привезти в город до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Первые 14 автобусов, приобретенные перевозчиками Екатеринбурга по программе Государственной транспортной лизинговой компании в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, прибыли на транспортные предприятия. Они выйдут на маршруты уже в начале октября», — пояснили там.

Автобусы закупят в лизинг на льготных условиях. Благодаря этому удастся сэкономить 685 млн рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей. «Заявку на закупку машин для региона и в том числе Екатеринбурга направил губернатор Свердловской области Денис Паслер», — подчеркнули в администрации.

Масштабная закупка транспорта для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перевозчики Екатеринбурга закупят 150 новых автобусов — 20 большого класса и 130 среднего. Машины планируют привезти в город до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии. «Первые 14 автобусов, приобретенные перевозчиками Екатеринбурга по программе Государственной транспортной лизинговой компании в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, прибыли на транспортные предприятия. Они выйдут на маршруты уже в начале октября», — пояснили там. Автобусы закупят в лизинг на льготных условиях. Благодаря этому удастся сэкономить 685 млн рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей. «Заявку на закупку машин для региона и в том числе Екатеринбурга направил губернатор Свердловской области Денис Паслер», — подчеркнули в администрации. Масштабная закупка транспорта для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...