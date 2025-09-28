Для Екатеринбурга закупят 150 новых автобусов: когда их привезут

Перевозчики Екатеринбурга закупят 150 новых автобусов — 20 большого класса и 130 среднего. Машины планируют привезти в город до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Первые 14 автобусов, приобретенные перевозчиками Екатеринбурга по программе Государственной транспортной лизинговой компании в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, прибыли на транспортные предприятия. Они выйдут на маршруты уже в начале октября», — пояснили там.
Автобусы закупят в лизинг на льготных условиях. Благодаря этому удастся сэкономить 685 млн рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей. «Заявку на закупку машин для региона и в том числе Екатеринбурга направил губернатор Свердловской области Денис Паслер», — подчеркнули в администрации.
Масштабная закупка транспорта для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
