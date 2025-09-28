28 сентября 2025

Бывший пермский депутат Госдумы Алексей Бурнашов отправился на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Ранее он отбывал срок за применение насилия к представителю власти
Ранее он отбывал срок за применение насилия к представителю власти Фото:

Алексей Бурнашов, занимавший пост депутата Государственной думы Российской Федерации от Пермского края в период с 2016 по 2021 год, ушел на СВО. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на несколько источников.

«Бурнашов заключил контракт с Министерством обороны. В настоящее время он проходит службу в составе 88-й разведывательно-диверсионной бригады „Эспаньола“, сформированной преимущественно из футбольных болельщиков», — уточняет издание. 

В 2022 году URA.RU сообщало о том, что Бурнашов был осужден на два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении представителя власти. Потерпевшими по данному делу выступили сотрудники ГИБДД, остановившие экс-депутата для проверки документов. В сентябре 2024 года Бурнашов освободился из мест лишения свободы по истечении срока наказания.

© Служба новостей «URA.RU»
