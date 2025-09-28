В Челябинске появится улица Героев спецназа

В Челябинске новую улицу от Блюхера до ЖК «Слава» назовут улицей Героев спецназа. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«В рамках заседания технической комиссии рекомендовано присвоить новому элементу планировочной структуры название улицы Героев спецназа. Это проезд от улицы Блюхера до жилищного комплекса „Слава“», — отметил Авдеев.
Авдеев уточнил, что в непосредственной близости от этой улицы располагается 23-й отряд специального назначения войск национальной гвардии, которые выполняют антитеррористические задачи в различных регионах нашей страны. Кроме того, с первых дней они принимают участие в спецоперации. Специалисты приступают к подготовке документов для присвоения данного названия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!