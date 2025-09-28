В Перми ожидаются значимые изменения в работе городского транспорта. Жителей ждут обновленные автобусные маршруты, корректировки в расписании и возвращение трамваев до Осенцов. Контролеры начнут работать по-новому, а пассажиры смогут оплачивать проезд даже без интернета. URA.RU собрало в одном материале все изменения, которые ожидают пермяков в ближайшее время.
Изменения маршрутов
С 1 октября в Перми изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Маршрут №11 соединит микрорайоны Погода и Парковый через остановку «Школа №135». Это позволит жителям Мотовилихинского района без пересадок добираться до Индустриального, а также обеспечит доступ детей из ЖК «Погода» к школам на Садовом.
Автобус №13 будет курсировать от микрорайона Садовый до Песьянки, а маршрут №19 свяжет Парковый и Липовую гору. Дополнительно запустят маршрут №19к, который также пройдет через Парковый и будет следовать до «Тенториума». Автобус №30 отменят.
Корректировка расписания
С началом октября в расписание движения автобусов Перми также внесут изменения. В Кировском районе для маршрутов №2 и №20 откорректируют графики по будням, чтобы обеспечить равномерные интервалы между рейсами. На маршруте №20 увеличится количество вечерних отправлений. На маршруте №79 появится новое вечернее отправление в 22:11 от остановки «Педагогический колледж». Это улучшит транспортную доступность для жителей микрорайона Новый Крым и всего Кировского района.
Количество рейсов на маршруте №19 от улицы Куфонина увеличится. Вырастет число отправлений в межпик на маршруте №74. Корректировки также затронут маршруты №44, 45, 47, 55 и 59.
Трамваи до Осенцов
С 1 октября трамвайное сообщение до Осенцов будет восстановлено. На линию вернется маршрут №2 «Стахановское кольцо — Станция Осенцы». Для движения будут использоваться вагоны модели 71-619, которые лучше всего подходят к техническим условиям этого направления.
В связи с возобновлением движения будет скорректировано расписание автобуса №12, а часть машин маршрута №62 останется на линии. Это второй этап восстановления трамвайного сообщения в Индустриальном районе. Следующим шагом станет запуск движения в центр города, после окончания реконструкции путей на улице Карпинского.
Работа контролеров
Контролеры в общественном транспорте Перми начнут использовать новый инструмент для борьбы с безбилетниками. С 1 октября в их приложении появится функционал, позволяющий в реальном времени выбирать для проверки те автобусы, в которых находится наибольшее количество «зайцев».
Дополнительно контролеры получат возможность следить за чистотой салонов. Функция в их приложении позволяет сразу фиксировать нарушения и передавать данные в департамент транспорта. Перевозчики, у которых выявят загрязнение, будут оштрафованы. Нововведение начнет действовать уже этой осенью.
Оплата через СМС
В ближайшем будущем в Перми появится еще один способ оплаты проезда — через СМС-сообщение. Это позволит пассажирам оплачивать поездки даже при отсутствии подключения к интернету. После оплаты пассажир будет получать подтверждение в виде электронного билета с указанием маршрута и номера автобуса. На сегодняшний день в городе доступны различные способы оплаты проезда: банковские и транспортные карты, разовые билеты, QR-коды, СБП и Bluetooth.
