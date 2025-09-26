В Перми с 1 октября изменится расписание десяти автобусов

В Перми с 1 октября изменится расписание движения автобусов. Корректировки коснутся маршрутов №№2, 19, 20, 44, 45, 47, 55, 59, 74 и 79. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
«В Кировском районе на маршрутах №2 и №20 по будням изменят расписание для синхронизации интервалов между автобусами. На маршруте №20 также увеличат количество вечерних отправлений. На маршруте №79 вводится отправление в 22:11 от педагогического колледжа. Меры призваны улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона Новый Крым и всего Кировского района», — сообщили в ведомстве.
На маршруте №19 увеличится число рейсов от остановки «Улица Куфонина». Их станет больше, чем ранее было на маршруте №30. На маршруте №74 вырастет количество отправлений в межпик. Корректировки также затронут автобусы №№44, 45, 47, 55 и 59.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на время изменится схема движения автобусов №№33, 33к, 48 и 73. Корректировки вводятся из-за строительства трассы ТР-53 и работ на коммунальных сетях.
