В Перми контролеры будут видеть «зайцев» еще на остановке

Контролеры в Перми будут заранее видеть автобусы, в которых много безбилетников
Новую систему контроля безбилетников запустят с октября
Новую систему контроля безбилетников запустят с октября

В Перми контролеры в общественном транспорте начнут использовать новый инструмент для борьбы с безбилетниками. Теперь они будут выбирать для проверки те автобусы, в которых, по данным системы, больше всего «зайцев». Об этом сообщил начальник дептранса Перми Анатолий Путин на комитете по экономическому развитию пермской гордумы.

«[В приложении для контролера] запущен функционал, связанный с проверкой перевозчика. Сейчас заканчиваются доработки, связанные с трансляцией туда данных по безбилетникам. Чтобы прямо стоя на остановке контролер видел, какой из приближающихся к нему автобусов наиболее „безбилетный“. Планируется запустить с 1 октября», — рассказал Путин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми контролеры будут отслеживать чистоту в салонах автобусов. По результатам проверки дептранс Перми будет штрафовать перевозчиков за грязь.

