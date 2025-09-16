В Перми контролеры будут видеть «зайцев» еще на остановке

В Перми контролеры в общественном транспорте начнут использовать новый инструмент для борьбы с безбилетниками. Теперь они будут выбирать для проверки те автобусы, в которых, по данным системы, больше всего «зайцев». Об этом сообщил начальник дептранса Перми Анатолий Путин на комитете по экономическому развитию пермской гордумы.
«[В приложении для контролера] запущен функционал, связанный с проверкой перевозчика. Сейчас заканчиваются доработки, связанные с трансляцией туда данных по безбилетникам. Чтобы прямо стоя на остановке контролер видел, какой из приближающихся к нему автобусов наиболее „безбилетный“. Планируется запустить с 1 октября», — рассказал Путин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми контролеры будут отслеживать чистоту в салонах автобусов. По результатам проверки дептранс Перми будет штрафовать перевозчиков за грязь.
