В пермском транспорте появится новый способ оплаты проезда

В общественном транспорте Перми введут новый способ оплаты проезда — через СМС-сообщение. Пассажиры смогут заплатить за поездку даже при отсутствии мобильного интернета. Об этом рассказал начальник дептранса Анатолий Путин на заседании профильного комитета пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Константина Бусовикова.
Бусовиков поинтересовался, рассматривается ли запуск оплаты проезда через СМС-сообщение для случаев, когда у пассажиров нет доступа к интернету. «Задача поставлена, наши подрядчики сейчас это прорабатывают, можно сказать, уже тестируют. Самый ключевой вопрос, что человеку должен обратно вернуться билет, который подтверждает, в каком автобусе, на каком маршруте он произвел оплату. В обозримом будущем мы ее [оплату через СМС] запустим», — сообщил Путин.
Сейчас в Перми можно оплатить проезд с помощью разового билета, банковской или транспортной карт, проездного, а также через СБП, QR-код и Bluetooth. Подробнее о каждом способе — в материале URA.RU.
