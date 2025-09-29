Несовершеннолетнюю российскую теннисистку дисквалифицировали за бросок ракетки в голову

15-летнюю российскую теннисистку дисквалифицировали за бросок ракетки в голову
© Служба новостей «URA.RU»
Ракетка, брошенная участницей турнира, попала в другую участницу, после чего отскочила в третью
Пятнадцатилетнюю спортсменку из Нижегородской области дисквалифицировали на полгода за нарушение дисциплины на межрегиональном турнире по настольному теннису в Чебоксарах. Инцидент произошел после завершения матча: представительница Нижегородской области бросила ракетку, которая попала в голову 12-летней теннисистки из того же региона.

«Решением спортивно-дисциплинарной комиссии (СДК) Федерации настольного тенниса России спортсменка получила прямую дисквалификацию сроком на 6 месяцев, начиная с 3 сентября 2025 года, а также условную дисквалификацию на аналогичный срок с 4 марта 2026 года», — говорится в материалах комиссии, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Причиной жестких санкций стали действия спортсменки, совершенные в состоянии аффекта после поражения: брошенная ракетка задела двух других участников соревнований.

Главный судья турнира показал нарушительнице красную карточку и отстранил ее от дальнейших матчей до окончания состязаний. В начале сентября Федерация настольного тенниса России рассмотрела инцидент на заседании дисциплинарной комиссии и приняла решение о дополнительном наказании, включающем как прямую, так и условную дисквалификацию.

