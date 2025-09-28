Мэр Челябинска Лошкин потребовал ускорить ремонт разбитой дороги в Парковом

В Курчатовском районе Челябинска на улице Клайна в микрорайоне Парковый не могут построить дорогу. Проблема в участке квартального проезда, который принадлежит коммерческой организации. Собственник не согласен с выкупной ценой за участок, и мэрии приходится с ним судиться. Алексей Лошкин распорядился ускорить процесс, передает корреспондент URA.RU.
«Участок квартального проезда принадлежит коммерческой организации, мы с ней находимся в переговорном процессе, есть некие положительные подвижки. Надеюсь, что мы сумеем договориться вне судебного порядка с организацией для того, чтобы они имели возможность для передачи указанного земельного участка в муниципалитет. Тогда муниципалитет мог бы там обустроить нормальную, комфортную дорогу для проезда жителей к своим домам», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Строительство дороги прекратилось из-за одного участка. Большая часть территории улицы принадлежит коммерческой организации. Власти провели оценку территории, предложение было направлено собственнику, который в свою очередь не согласился с ценой. Теперь решать вопрос планируется через суд.
Жителям микрорайона Парковый на улице Клайна приходится ездить по разбитой дороге уже больше пяти лет. Два года назад прокуратура поручила мэрии Челябинска отремонтировать проезд. Мэрия заказала проект за 4,5 миллиона рублей, но отремонтировать дорогу до сих пор так и не удалось.
