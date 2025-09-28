Челябинские аграрии увеличили посевы озимых в два раза

Аграрные хозяйства Челябинской области в два раза увеличили площади под озимыми по сравнению с 2024 годом. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, под различные культуры заняли 31 тысячу гектаров.
«Появились уже первые всходы озимых культур, посеянных в сентябре. Их посеяли в два раза больше, чем в 2024 году — 31 тысячу гектаров. Это хороший задел для урожая на будущий год и «подушка безопасности» для животноводства в случае, если весной не будет достаточно дождей», — заявили URA.RU в минсельхозе.
К 29 сентября в области убрали 70% площадей зерновых и зернобобовых культур, что составило 1,6 миллиона тонн собранного зерна. Год назад в это время было убрано 57% площадей. В Агаповском округе обмолотили 93% площадей зерновых, обеспечив урожайность 17 центнеров с гектара. В Кизильском округе собрано 84% урожая, получив 19,4 центнеров с га. При этом самую высокую урожайность зерна показал Чесменский район. В среднем здесь получили по 26,6 центнера.
Больше 70% площадей обмолотили в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Нагайбакском и Увельском округах. В среднем урожайность достигла 19,6 центнера с гектара (в 2024 году на ту же дату — 15,8 центнера).
Масличных культур убрали 22%, собрав 93,4 тысячи тонн. Сейчас хозяйства убирают лен, горчицу, рапс. Подсолнечник на маслосемена будут убирать значительно позже, чтобы распределить нагрузку на уборочную технику в соответствии с агротехнологическими сроками созревания культур и их устойчивостью к похолоданию.
В минсельхозе заметили, что в первую очередь на полях убирают пшеницу, серые хлеба и картофель. Поля с клубнеплодом прошли в объеме 67% площадей, собрав 99,4 тысячи тонн. Одновременно полевых овощей убрали 46%, получив 11,6 тысячи тонн. Значительный объем продукции производится в садоводческих товариществах.
Минувшее лето благоприятствовало выращиванию кормов. Фермеры заготовили 95,8 тысячи тонн, сенажа — 250 тысячи тонн, силоса — 117 тысячи тонн. В пересчете на условную голову скота сбор составил 22 центнера кормовых единиц. Это необходимый минимум с учетом переходящих запасов. Уборка силоса продолжилась.
