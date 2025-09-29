В Архангельске 18-летний бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума. Об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области и НАО.
«29 сентября 2025 года утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Молодой человек, ранее отчисленный из колледжа, проник в здание техникума и нанес ранения двум женщинам. Обе пострадавшие были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Подозреваемый задержан.
