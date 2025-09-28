Сотрудники угрозыска МВД Краснодарского края задержали супружескую пару из Челябинской области по подозрению в организации работы интимных спа-салонов. Вместе с ними было задержано еще трое участников картеля, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого главка.
«Оперативники при поддержке бойцов Росгвардии задержали 32-летних супругов из Челябинской области, которые наладили в краевой столице нелегальный бизнес по оказанию интимных услуг под предлогом массажа. Также были задержаны трое участников ОПГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Оперативники провели обыски в пяти салонах и по месту жительству фигурантов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 241 УК РФ. ИМ грозит до шести лет лишения свободы.
