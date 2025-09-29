Силуанов объяснил, зачем нужно снижение порога НДС

Министерство финансов России предложило снизить порог годового дохода для обязательной уплаты НДС малым и средним предприятиям с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Инициатива направлена на борьбу с незаконными схемами минимизации налогов и искусственным дроблением бизнеса, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
«Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса, соответственно, — с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 миллионов рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес», — пояснил Силуанов в разговоре с ТАСС.
Действующий порог в 60 миллионов рублей позволяет некоторым предпринимателям искусственно разделять бизнес на несколько компаний для сохранения льготного налогового режима. Снижение лимита до 10 миллионов рублей должно лишить смысл подобных схем и повысить прозрачность оборота.
Ранее Минфин РФ направил в правительство пакет законопроектов, предусматривающий внесение изменений в закон о федеральном бюджете на 2025 год, а также проект бюджета на 2026–2028 годы. В числе основных приоритетов бюджетной политики на ближайшие три года обозначены выполнение всех социальных обязательств перед населением, финансирование оборонных и национальных интересов, предоставление социальной поддержки семьям участников СВО, а также достижение национальных целей развития до 2030 года, определенных президентом России Владимиром Путиным.
