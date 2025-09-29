Бывший студент архангельского колледжа ворвался в аудиторию во время пар и напал на преподавателя по русскому языку и литературе. Прежде чем нападавшего задержали другие учащиеся, он успел ранить троих человек. Их госпитализировали с серьезными травмами. Следователи возбудили уголовное дело о попытке убийства нескольких человек. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Нападение с ножом
Бывший студент колледжа в Архангельске в маске и перчатках ворвался в учебное заведение. На нем были перчатки и маска с улыбкой. Это произошло во время первой пары, пишет telegram-канал Baza.
Он напал с ножом на преподавателя по русскому языку и литературе Ольгу Иванову. Ему попыталась помешать социальный педагог Татьяна Винокурова. Нападавший ранил обоих преподавателей, а затем попытался убежать и при этом травмировал студента.
Убегавшего остановили учащиеся колледжа, вероятно, сломав ему нос. Об этом сообщили очевидцы, их слова передают telegram-канал «112».
Слова очевидцев
«Он сначала ударил ножом преподавателя русского, а потом когда убегал, его пытался остановить соцпедагог, и он его тоже пырнул ножом», — сказал один из студентов. Его слова приводит telegram-канал Mash.
«Я с одногруппником услышал крики из коридора, обернулись, после чего выбегает он в маске и в перчатках без пальцев, с ножом в руках. Пытается выбежать из техникума, дверь закрыта на шпингалет, его пинают в этот момент два человека, которые за ним бежали, — он отрывает шпингалет и убегает. После чего я и мой знакомый из группы выбегаем за ним, у ворот он попытался меня пырнуть, успешно увернулся и он побежал дальше. Уже подбегая к дороге, он опять останавливается — я ему говорю: „Бросай нож, тебе ***!“ Он снимает маску, перчатки, бросает нож, мы его заламываем и ведём в техникум», — сообщил один из студентов в беседе с telegram-каналом Baza.
Пострадавшие
Все трое — две преподавательницы и студент, подвергшиеся нападению, получили серьезные травмы. Пострадавших женщин госпитализировали. Состояние преподавательницы Ивановой оценивается как удовлетворительное, состояние Винокуровой — как тяжелое. Им оказывается медицинская помощь, отметили в telegram-канале «112». По предварительным данным, при нападении студента на колледж также пострадал гардеробщик — он получил ножевое ранение, пишет ТАСС.
Уголовное дело
Нападавшего задержали и доставили в полицию. Архангельские следователи уже возбудили против него уголовное дело о попытке убийства двух человек из хулиганских побуждений. Ему может грозить до 15 лет колонии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа — она осматривает место происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося. «29 сентября утром в одном из техникумов в Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы», — сообщили в telegram-канале СУСК России по Архангельской области и НАО.
