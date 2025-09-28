28 сентября 2025

Предприятия ХМАО начали поставки леса в Иран

Лесопромышленные предприятия ХМАО наладили экспорт в Иран
Лесопромышленные предприятия Югры значительно увеличили экспорт пиломатериалов и изделий в страны ближнего зарубежья. Также регион начал поставки продукции в Иран. 

«С января наблюдается рост отгрузок в Киргизию и Узбекистан. Также лесопромышленные предприятия наладили экспорт в Иран», — сообщили в Департаменте промышленности ХМАО.

Расширение географии поставок обусловлено стабильным спросом на российскую продукцию. Крупнейшим экспортёром лесопромышленной отрасли Югры выступает «Югорский лесопромышленный холдинг», поставляющий на экспорт как пиломатериалы, так и древесно-стружечные плиты.

