Проезд в автобусах и трамваях в Челябинске станет дешевле до конца года

Сэкономить с помощью оплаты через СБП можно до конца года
Сэкономить с помощью оплаты через СБП можно до конца года

В Челябинске до конца года можно существенно сэкономить на проезде в городских автобусах и трамваях. При оплате через систему быстрых платежей (СБП) скидка на каждую поездку составит девять рублей, сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения». 

«С 1 октября и до конца года проезд в Челябинске станет дешевле на девять рублей при оплате через СБП. Стоимость по банковской карте составит 28 рублей», — сообщила пресс-служба МУПа в telegram-канале. 

В Челябинске весь подвижной состав автобусного парка оборудован платежными NFC-табличками. Они дают возможность оплачивать поездки бесконтактно через СБП и получать скидку. Для оплаты проезда нужно считать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке. Стоимость спишется автоматически с учетом скидки. Для удобства пассажиры могут воспользоваться приложением СБПэй. Сервис доступен для скачивания в RuStore или App Gallery. 

Скидку в 50% на проезд в общественном транспорте Челябинска также могут получить школьники и студенты, сообщила ранее пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Для этого необходимо оформить специальную транспортную карту. Как это сделать — в материале на URA.RU. 

