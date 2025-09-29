В пермском минобре объяснили скандальную систему школьных оценок

В Министерстве образования Пермского края прокомментировали внедрение средневзвешенной системы оценивания в школах, которая стала причиной многочисленных обращений граждан из различных регионов, включая Пермский край, к руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Представители ведомства подчеркнули, что данная система действует не во всех образовательных организациях и ее использование зависит от решения администрации конкретной школы.
«Средневзвешенная система оценивания применяется лишь в отдельных школах Пермского края. Вопрос о ее введении рассматривается на уровне руководства каждой образовательной организации. В ряде учебных заведений сохраняются традиционные методы оценки знаний, такие как классическая пятибалльная шкала без учета веса отдельных видов работ», — пояснили изданию «Новый компаньон» в ведомстве.
В ведомстве также уточнили, что основная особенность средневзвешенной системы заключается в присвоении каждой форме контроля определенного коэффициента значимости. Так, домашние задания оказывают меньшее влияние на итоговую оценку, чем контрольные или экзамены. Окончательная отметка определяется путем умножения каждой оценки на соответствующий коэффициент и деления суммы полученных произведений на общую сумму коэффициентов.
В министерстве добавили, что применение данной методики позволяет более объективно отражать реальные достижения учащегося. Поскольку учитывает важность различных видов учебной деятельности.
На прошлой неделе Екатерина Мизулина получила обращения от родителей учеников с жалобами на средневзвешенную систему оценивания. Среди обратившихся были также жители Пермского края, которые считают подобную практику несправедливой, отмечая, что даже одна неудовлетворительная оценка за контрольную работу способна существенно снизить итоговый балл за четверть, несмотря на высокие оценки по другим видам работ.
