Песков раскрыл, про какой план урегулирования конфликта на Украине говорил Лукашенко

Песков: для урегулирования конфликта на Украине предлагались рабочие группы
Песков сообщил, что сейчас в переговорном процессе наступила пауза
Песков сообщил, что сейчас в переговорном процессе наступила пауза Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко относительно плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла с журналистами.

«Был обмен документами. Когда встречались в Стамбуле, были предложения по созданию рабочих групп», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Однако, сейчас в переговорном процессе наступила пауза. По словам пресс-секретаря, это связано с нежеланием украинской стороны продолжать диалог.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о наличии действенных инициатив по урегулированию конфликта на Украине, которые были представлены в ходе его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. С их содержанием ознакомлен также президент США Дональд Трамп.

