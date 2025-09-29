Песков раскрыл, про какой план урегулирования конфликта на Украине говорил Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко относительно плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла с журналистами.
«Был обмен документами. Когда встречались в Стамбуле, были предложения по созданию рабочих групп», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Однако, сейчас в переговорном процессе наступила пауза. По словам пресс-секретаря, это связано с нежеланием украинской стороны продолжать диалог.
Ранее Александр Лукашенко сообщил о наличии действенных инициатив по урегулированию конфликта на Украине, которые были представлены в ходе его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. С их содержанием ознакомлен также президент США Дональд Трамп.
