Лукашенко после встречи с Путиным рассказал о появлении «хороших предложений» по Украине

Лукашенко заявил о хороших предложениях по завершению украинского конфликта
По словам Лукашенко, помимо Путина, в курсе этих предложений также глава Белого дома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии эффективных предложений по урегулированию украинского конфликта, которые были озвучены на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По его словам, о них также осведомлен и американский лидер Дональд Трамп.

«Мы с президентом Путиным обсуждали <...> предложения по [завершению конфликта на ] Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение», — сказал Лукашенко в разговоре с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Ранее в Кремле прошли переговоры президентов Путина и Лукашенко. В ходе встречи обсуждались перспективы строительства новой атомной электростанции на территории Белоруссии, текущее состояние двусторонних отношений, а также международная обстановка. Президент России отметил, что его страна является ведущим торгово-экономическим партнером Белоруссии, а общий объем накопленных инвестиций достигает 4,5 миллиарда долларов. Путин охарактеризовал ситуацию в экономике как крайне позитивную. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности Союзного государства решаются в плановом и устойчивом режиме. Всего же встреча двух лидеров продлилась 5 часов и 22 минуты.

