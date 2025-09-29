Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Челябинской области

Курьеры в Челябинской области в среднем зарабатывают до 5000 рублей в день
У челябинок на 80% взлетел спрос на работу курьером
У челябинок на 80% взлетел спрос на работу курьером

В Челябинской области с начала 2025 года спрос на работу курьером среди девушек вырос на 80%. В среднем работодатели готовы платить за рабочий день от 3000 до 5000 рублей. Помимо зарплаты женщинам нравится свободный график, что позволяет заботиться о семье, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«По России каждая третья (32%) женщина работает курьером более года. Чаще в курьерской доставке работают девушки. Они приходят профессию, потому что ценят гибкость, независимость и возможность совмещать ее с семьей, основной работой или учебой. Это самая социально и финансово активная возрастная группа: в этом возрасте женщины нередко совмещают в себе множество ролей, включая материнство, карьеру и быт», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по числу женщин, работающих в курьерской доставке – дамы в возрасте 45-54 лет, их там трудится 26%. Меньше всего в профессии задействовано девушек от 25 до 34 лет – их 19%. Трети девушек нравится в профессии то, что ее можно совмещать с основной работой или учебой. При этом 22% нравится, что сумму можно получить сразу. Также среди преимуществ профессии — физическая активность, возможность проводить больше времени на улице и помогать людям.

