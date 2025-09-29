«Нейтрализовал ударами в нос»: напавшего с ножом на техникум помог задержать студент

Студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Один из учащихся помог обезвредить мужчину, напавшего с ножом на людей в техникуме Архангельска. Подросток действовал решительно, чтобы защитить других студентов и преподавателей. Об этом пишут СМИ. 

«Мальчик (учащийся) крепкий и смелый, потому что давно занимается хоккеем, принимает участие в патриотических мероприятиях. Мужчина (отец учащегося) говорит, что очень гордится сыном», — поделился отец мальчика, который обезвредил нападавшего для telegram-канала Baza.

По данным издания, подросток находился в классе в момент нападения. После того как злоумышленник нанес удар преподавательнице и попытался скрыться, ученик вместе с другим студентом бросился в погоню. Им удалось настичь мужчину и задержать его.

Как сообщается, молодой человек, задержавший нападавшего увлекается спортом. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно, молодой человек, напавший на колледж в Архангельске, ранее был исключен из этого учебного заведения в связи с регулярными пропусками занятий. Ранее в Архангельске бывший студент техникума совершил вооруженное нападение с ножом на сотрудников и учащихся учебного заведения. В результате инцидента были ранены три человека, среди которых преподаватель и заместитель директора по учебной части. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Подробнее об инциденте в Архангельске — в материалах URA.RU.

