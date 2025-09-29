Бывший студент, совершивший нападение на архангельский колледж, был отчислен из учебного заведения за систематические прогулы. Такую информацию приводит telegram-канал Mash.
«Напавшего на техникум отчислили за постоянные прогулы — он обманывал родителей, что уходит учиться, а сам уезжал бродить по городу», — говорится в сообщении канала. По их данным, молодой человек пропадал из техникума на три недели, не посещая занятия. После таких пропусков преподаватели потребовали его отчисления. Нападавший признавался подруге, что не хотел поступать в техникум, но на этом настояли родители.
Ранее сообщалось, что экс-студент одного из колледжей Архангельска проник в учебную аудиторию во время занятий и совершил нападение на преподавателя русского языка и литературы. До того как нападавший был задержан другими студентами, он успел нанести ранения трем людям. Пострадавшие были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц.
