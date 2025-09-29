«Содействуем органам»: в «Баден-Баден» высказались о новостях об уголовном деле из-за стройки

В екатеринбургской компании «Баден-Баден» ответили на новости о том, что силовики возбудили уголовное дело из-за строительства термального комплекса возле горы Бессонова в Сысерти. В организации уверяют, что строительство ведет в соответствии с законом.
«Ранее правоохранительные органы уже проводили проверку законности строительства возле горы Бессонова. Было вынесено заключение о том, что наша деятельность ведется в строгом соответствии с законодательством РФ. Строительство уникального термального курорта ведется на основании утвержденного проекта, нарушений нет. Мы готовы оказывать полное содействие следственным органам.», — отметили в пресс-службе «Баден-Бадена».
Кроме того, в 2023 году сотрудники Управления госохраны объектов культурного наследия по региону уже проводили исследование. Эксперты пришли к выводу, что там можно проводить строительные работы.
В 2023 году, когда проект стартовал, местные жители стали устраивать акции протеста. Позже работы временно приостановили, на месте нашли артефакты XVIII века. Гора Бессонова имеет археологическую ценность — здесь проходили события Крестьянской войны Емельяна Пугачева.
