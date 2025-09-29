В Нижневартовске снесут заброшенное здание университета. Видео

В Нижневартовске снесут недостроенное здание НВГУ (архивное фото)
В Нижневартовске снесут недостроенное здание НВГУ (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) планируют снести недостроенный блок «А» физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского госуниверситета.  Работы намечены на на 2026 год.

«Недостроенный блок „А“ физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного университета планируется к сносу в 2026 году. Работы по сносу объекта временно приостановлены в связи с расторжением муниципального контракта с подрядной организацией ООО „Стандарт-НВ“», — сообщила пресс-служба мэрии Нижневартовска.

Перенос сроков связан с необходимостью обеспечить безопасность эксплуатации смежных блоков университета. В первую очередь требуются мероприятия по защите смежных блоков «Б» и «Х», а также усиление несущих конструкций, укрепление и утепление наружных стен, уточнили в Управлении капитального строительства.

Видео: @adm_nvartovsk

