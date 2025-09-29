В Нижневартовске (ХМАО) планируют снести недостроенный блок «А» физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского госуниверситета. Работы намечены на на 2026 год.
«Недостроенный блок „А“ физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного университета планируется к сносу в 2026 году. Работы по сносу объекта временно приостановлены в связи с расторжением муниципального контракта с подрядной организацией ООО „Стандарт-НВ“», — сообщила пресс-служба мэрии Нижневартовска.
Перенос сроков связан с необходимостью обеспечить безопасность эксплуатации смежных блоков университета. В первую очередь требуются мероприятия по защите смежных блоков «Б» и «Х», а также усиление несущих конструкций, укрепление и утепление наружных стен, уточнили в Управлении капитального строительства.
Видео: @adm_nvartovsk
