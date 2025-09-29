На уехавшую из России журналистку завели дело

Столичный СК возбудил уголовное дело против журналистки Лученко*
Лученко* подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации
Лученко* подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации Фото:

В Москве возбуждено уголовное дело против журналистки Ксении Лученко (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает столичный СК.

«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Ксении Лученко», — говорится в официальном telegram-канала ведомства. Лученко подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Журналистка разместила публикации на сайте нежелательной организации, а также в одном из мессенджеров. В этих материалах содержалась информация о действиях российских Вооруженных сил на территории другого государства, которую следствие считает заведомо ложной. Публикации были доступны для неограниченного круга лиц. Лученко в настоящее время включена в реестр иностранных агентов и находится за пределами России.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу. СК также рассматривает вопрос об объявлении Лученко в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

*Ксения Лученко признана Минюстом РФ иноагентом

