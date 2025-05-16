Минюст пополнил список иноагентов

Список иноагентов в РФ пополнили журналист Ксения Лученко, политолог Михаил Комин, правозащитник Лутфие Зудиева и ряд организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Минюста РФ.
«16 мая 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Р. Зудиева, М.О. Комин, К.В. Лученко, Д.Н. Пуркин, международная общественная организация „Независимая ассоциация врачей“, общественно-политическое движение „Европейский Петербург“, а также организация „Земский съезд“», — говорится в сообщении на сайте Минюста. В сообщении также приведены причины, из-за которых министерство приняло соответствующее решение.
В последний раз Минюст публиковал список иноагентов 15 апреля. Тогда в него вошли блогер Александр Шпак (признан иноагентом) и журналистка Ирина Баблоян (признана иноагентом).
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