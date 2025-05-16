Минюст пополнил список иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минюст опубликовал новый список иноагентов 16 мая
Минюст опубликовал новый список иноагентов 16 мая Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Список иноагентов в РФ пополнили журналист Ксения Лученко, политолог Михаил Комин, правозащитник Лутфие Зудиева и ряд организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Минюста РФ. 

«16 мая 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Р. Зудиева, М.О. Комин, К.В. Лученко, Д.Н. Пуркин, международная общественная организация „Независимая ассоциация врачей“, общественно-политическое движение „Европейский Петербург“, а также организация „Земский съезд“», — говорится в сообщении на сайте Минюста. В сообщении также приведены причины, из-за которых министерство приняло соответствующее решение.

В последний раз Минюст публиковал список иноагентов 15 апреля. Тогда в него вошли блогер Александр Шпак (признан иноагентом) и журналистка Ирина Баблоян (признана иноагентом).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Список иноагентов в РФ пополнили журналист Ксения Лученко, политолог Михаил Комин, правозащитник Лутфие Зудиева и ряд организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Минюста РФ.  «16 мая 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Р. Зудиева, М.О. Комин, К.В. Лученко, Д.Н. Пуркин, международная общественная организация „Независимая ассоциация врачей“, общественно-политическое движение „Европейский Петербург“, а также организация „Земский съезд“», — говорится в сообщении на сайте Минюста. В сообщении также приведены причины, из-за которых министерство приняло соответствующее решение. В последний раз Минюст публиковал список иноагентов 15 апреля. Тогда в него вошли блогер Александр Шпак (признан иноагентом) и журналистка Ирина Баблоян (признана иноагентом).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...