Пожарные ХМАО спасли двух подростков из огня

Два подростка спасены из пожара в жилом доме поселка Талинка (ХМАО). Школьники пытались самостоятельно потушить возгорание и стали задыхаться, но соседи вовремя вызвали пожарных, сообщает пресс-служба противопожарной службы «Центроспас-Югория».
«Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть отряда противопожарной службы КУ „Центроспас-Югория“ по Октябрьскому району. Дежурный караул незамедлительно выехал на место происшествия. По данным спасателей, на момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение чердака и кровли, а также сильное задымление внутри дома и на мансардном этаже», — уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что дома 15- и 16-летние подростки были одни. В момент возгорания они растерялись, пытались потушить пожар самостоятельно, забыв вызвать экстренные службы. Осознав, что не справляются с огнем, побежали к соседям, которые мгновенно вызвали помощь.
Благодаря слаженным действиям пожарных открытое горение удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. После оказания первой медицинской помощи пострадавших госпитализировали в Няганскую окружную больницу. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
