Пожарные ХМАО спасли двух подростков из огня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки из ХМАО 15 и 16 лет едва не сгорели в пожаре
Подростки из ХМАО 15 и 16 лет едва не сгорели в пожаре Фото:

Два подростка спасены из пожара в жилом доме поселка Талинка (ХМАО). Школьники пытались самостоятельно потушить возгорание и стали задыхаться, но соседи вовремя вызвали пожарных, сообщает пресс-служба противопожарной службы «Центроспас-Югория». 

«Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть отряда противопожарной службы КУ „Центроспас-Югория“ по Октябрьскому району. Дежурный караул незамедлительно выехал на место происшествия. По данным спасателей, на момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение чердака и кровли, а также сильное задымление внутри дома и на мансардном этаже», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что дома 15- и 16-летние подростки были одни. В момент возгорания они растерялись, пытались потушить пожар самостоятельно, забыв вызвать экстренные службы. Осознав, что не справляются с огнем, побежали к соседям, которые мгновенно вызвали помощь.

Благодаря слаженным действиям пожарных открытое горение удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. После оказания первой медицинской помощи пострадавших госпитализировали в Няганскую окружную больницу. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два подростка спасены из пожара в жилом доме поселка Талинка (ХМАО). Школьники пытались самостоятельно потушить возгорание и стали задыхаться, но соседи вовремя вызвали пожарных, сообщает пресс-служба противопожарной службы «Центроспас-Югория».  «Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть отряда противопожарной службы КУ „Центроспас-Югория“ по Октябрьскому району. Дежурный караул незамедлительно выехал на место происшествия. По данным спасателей, на момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение чердака и кровли, а также сильное задымление внутри дома и на мансардном этаже», — уточнили в ведомстве. Выяснилось, что дома 15- и 16-летние подростки были одни. В момент возгорания они растерялись, пытались потушить пожар самостоятельно, забыв вызвать экстренные службы. Осознав, что не справляются с огнем, побежали к соседям, которые мгновенно вызвали помощь. Благодаря слаженным действиям пожарных открытое горение удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. После оказания первой медицинской помощи пострадавших госпитализировали в Няганскую окружную больницу. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...