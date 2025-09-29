В базу «Миротворца» внесли еще 13 несовершеннолетних россиян

В базу «Миротворца» уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет
В базу «Миротворца» уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет

Еще 13 несовершеннолетних граждан России, включая ребенка 9 лет, попали в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец»* (признан в РФ экстремистским). Отмечается, что дети попали туда за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность Украины.

Самому младшему из детей исполнилось девять лет, среди несовершеннолетних также по двое в возрасте 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро — по 17 лет. Администрация сайта предъявляет обвинения всем этим несовершеннолетним, включая самых юных, в «умышленном нарушении государственной границы» и попытке посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины.

На «Миротворце» не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. Ранее сообщалось о внесении российских детей двух и трех лет. Наряду с ними в список включили еще двух россиянок в возрасте 5 и 13 лет по аналогичным основаниям.

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

