В США оценили технологическую сторону мессенджера МАХ

Экс-менеджер американской телекоммуникационной корпорации Sprint Джозеф Шуцман высоко оценил технологическую сторону российского мессенджера MAX. В своем анализе он назвал его не просто альтернативой, а краеугольным камнем российской цифровой инфраструктуры, которая выдержала взрывной рост аудитории и фокусируется на безопасности и интеграции с государственными услугами.
«MAX позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», — отметил Шуцман, его слова приводят «Известия». Необходимость национального мессенджера для России, по мнению эксперта, выходит далеко за рамки удобства общения. Специалист рассматривает MAX не как локальный проект, а как серьезную заявку России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы.
Небольшой размер приложения он называет признаком «высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям». К сильным техническим сторонам MAX эксперт отнес глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями, создающую основу для многофункциональной платформы.
Он также отметил развитие цифрового ID как ключевого элемента для безопасного и верифицированного доступа к сервисам, которого нет у конкурентов. Также к преимуществам мессенджера эксперт отнес стабильное качество связи, обеспеченное развитой инфраструктурой, использование проверенных опенсорс-решений, ускоряющих разработку, и сбалансированный подход к разрешениям для смартфона с запросом только необходимых доступов. Отдельно Шуцман отметил наличие выделенного Центра безопасности, демонстрирующее повышенное внимание к защите пользователей.
В качестве стратегического ориентира Шуцман видит китайский WeChat. «Чтобы понять, куда может пойти MAX, загляните на восток, в Китай. WeChat начинался как мессенджер, но быстро превратился в суперприложение», — сказал эксперт. Среди точек роста, помимо необходимости кроссплатформенности и открытости API, особо выделил интернационализацию. Для него как для иностранного специалиста это критически важно. «Важный шаг для MAX — встроить перевод в ядро приложения. В идеале пользователи должны иметь возможность печатать на своем родном языке, а получатель должен легко читать сообщение на своем. Это поможет сделать мессенджер незаменимым», — утверждает Шуцман.
MAX представляет собой сервис, разработанный компанией VK, целью которого является формирование многофункциональной платформы нового поколения. Ожидается, что данный проект станет фундаментом для построения цифровой экосистемы, объединяющей различные сервисы, включая мессенджеры, голосовые вызовы, государственные услуги, финансовые переводы и цифровые идентификаторы.
Официальный запуск MAX состоялся в марте 2025 года. Однако активное обсуждение этой инициативы началось лишь в июне. В начале лета численность пользователей сервиса MAX составляла от 100 до 200 тысяч человек. Однако к середине сентября 2025 года, по словам генерального директора VK Владимира Кириенко, этот показатель превысил 35 миллионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.