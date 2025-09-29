29 сентября 2025

Умер советский композитор Юрий Чернавский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Композитор ушел на 78-м году жизни
Композитор ушел на 78-м году жизни Фото:

Советский композитор Юрий Чернавский скончался на 78-м году жизни. О его смерти сообщили родственники в его официальных социальных сетях. 

«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в публикации на странице музыканта в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юрий Чернавский родился в Тамбове в 1947 году. С конца 1960-х годов он активно выступал на советской сцене, был участником гастрольных туров и джазовых концертов вместе с Борисом Ренским, Олегом Лундстремом и Леонидом Утесовым. В конце 1970-х композитор начал работать в жанре джаз-рока и быстро стал одной из ключевых фигур советской эстрады. Его песни, исполнявшиеся Аллой Пугачевой — такие как «Робинзон» и «Белая дверь», — были признаны лучшими в СССР в 1985 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советский композитор Юрий Чернавский скончался на 78-м году жизни. О его смерти сообщили родственники в его официальных социальных сетях.  «29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в публикации на странице музыканта в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Юрий Чернавский родился в Тамбове в 1947 году. С конца 1960-х годов он активно выступал на советской сцене, был участником гастрольных туров и джазовых концертов вместе с Борисом Ренским, Олегом Лундстремом и Леонидом Утесовым. В конце 1970-х композитор начал работать в жанре джаз-рока и быстро стал одной из ключевых фигур советской эстрады. Его песни, исполнявшиеся Аллой Пугачевой — такие как «Робинзон» и «Белая дверь», — были признаны лучшими в СССР в 1985 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...