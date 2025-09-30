В школе Иркутска несколько учеников пострадали из-за давки в гардеробе

В одной из школ Иркутска произошел инцидент с массовой давкой, в результате которого пострадали несколько учеников. Об этом рассказали в СУ СК по Иркутской области.
«В одной из школ Иркутска из-за одновременного выхода всех учеников из классов и их направления в гардероб образовалась давка», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что несколько учеников пострадали.
Происшествие случилось из-за одновременного выхода всех учащихся из классов и их направления в гардеробное помещение. В связи с произошедшим было сообщено о начале проверки. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту возможной халатности, а региональная прокуратура также приступила к собственным надзорным мероприятиям.
