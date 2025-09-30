В школе Иркутска несколько учеников пострадали из-за давки в гардеробе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правоохранители начали проверку
Правоохранители начали проверку Фото:

В одной из школ Иркутска произошел инцидент с массовой давкой, в результате которого пострадали несколько учеников. Об этом рассказали в СУ СК по Иркутской области.

«В одной из школ Иркутска из-за одновременного выхода всех учеников из классов и их направления в гардероб образовалась давка», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что несколько учеников пострадали. 

Происшествие случилось из-за одновременного выхода всех учащихся из классов и их направления в гардеробное помещение. В связи с произошедшим было сообщено о начале проверки. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту возможной халатности, а региональная прокуратура также приступила к собственным надзорным мероприятиям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одной из школ Иркутска произошел инцидент с массовой давкой, в результате которого пострадали несколько учеников. Об этом рассказали в СУ СК по Иркутской области. «В одной из школ Иркутска из-за одновременного выхода всех учеников из классов и их направления в гардероб образовалась давка», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что несколько учеников пострадали.  Происшествие случилось из-за одновременного выхода всех учащихся из классов и их направления в гардеробное помещение. В связи с произошедшим было сообщено о начале проверки. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту возможной халатности, а региональная прокуратура также приступила к собственным надзорным мероприятиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...