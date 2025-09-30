В Норвегии расследуют появление дрона на газовом месторождении

Полиция Норвегии начала расследование после появления беспилотника у газового месторождения «Слейпнир», принадлежащего государственной энергетической компании Equinor. Инцидент произошел в Северном море, о чем сообщила газета VG со ссылкой на местную полицию.
«Сегодня вечером мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники», — сообщил руководитель оперативного отдела полиции Роджер Литлатун. Его слова передает VG.
В последнее время страны Северной Европы фиксируют рост активности дронов вблизи стратегически важных объектов. Так, на прошлой неделе аналогичные случаи были зафиксированы в Дании — несколько аэропортов временно прекращали работу из-за сообщений о беспилотниках, замеченных рядом с взлетно-посадочными полосами.
Датские власти уже ввели временный запрет на частные полеты дронов в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене. Меры безопасности будут действовать до 3 октября. Также власти призвали сотни резервистов, заявил «Царьград».
