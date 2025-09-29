29 сентября 2025

Трамваи в Челябинске получат новую временную нумерацию

В Челябинске в октябре в работе общественного транспорта произойдет несколько изменений. Трамваи №18, 19 и 20 получат новую временную нумерацию, а автобус №128, следующий из Копейска, будет работать только по будням, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Трамваи №18, 19 и 20, которые сейчас из-за реконструкции моста на Черкасской курсируют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: 18к Чистопольская — Депо 2, 19к Першино — Коксохим и 20к Областная больница — Депо 2. С октября автобусы №128 (Петра Столыпина — Копейск) будут курсировать только по будням», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Изменится график работы автобуса №35 (Приборостроителей — Новосинеглазово). Автобусы будут курсировать с понедельника по субботу. Автобусы № 1, 9, 18, 44 станут ходить чаще из-за увеличения количества транспорта и сокращения интервалов. 

Автобус №34 (Автобусный парк — Чурилово) с 1 октября будет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота». Маршрут в сторону Автобусного парка пройдет по Комарова, Завалишина, Бажова, а в сторону Чурилово — по улицам Бажова и Комарова. 

С 1 октября и до конца года в Челябинске можно сэкономить девять рублей на каждой поездке в автобусе или трамвае, если оплачивать услугу через систему быстрых платежей (СБП). Одна поездка обойдется в 28 рублей, сообщила ранее пресс-служба МУП «Служба организации движения».

