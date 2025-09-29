Проезд в общественном транспорте Челябинска стал дешевле до конца года: как получить скидку

В Челябинске до конца года можно сэкономить девять рублей на каждой поездке в автобусе или трамвае, если оплачивать услугу через систему быстрых платежей (СБП). Как воспользоваться скидкой, и какие еще льготы есть на проезд в общественном транспорте, в материале на URA.RU.
Когда начнет действовать скидка
Скидка на проезд в автобусах и трамваях Челябинска при оплате через СБП начнет действовать с 1 октября и до конца текущего года. Скидка составит девять рублей, таким образом, одна поездка обойдет в 28 рублей, сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения».
В каких автобусах и трамваях можно получить скидку
Скидка действует на нескольких автобусных маршрутах, в том числе пригородных. В частности, на маршруте №141 (село Вознесенка — поселок Новосинеглазово), маршруте №22А (улица Александра Шмакова — ЧКПЗ ООО «Альфа»), маршруте №26 (ЮУрГУ — ЧВВАКУШ ООО «Фортуна»), маршруте №27 (поселок Фатеевка — Пригородные кассы) и других. Полный список можно посмотреть здесь.
Как получить скидку на проезд в транспорте в Челябинске
Весь подвижной состав оборудован платежными NFC-табличками, которые дают возможность оплачивать поездки бесконтактно через СБП. Оплатить проезд и получить скидку можно любым из четырех способов.
По QR-коду:
Откройте камеру телефона и отсканируйте QR-код. Далее выбрать банк и подтвердить оплату.
По NFC-метке:
Телефон должен поддерживать функцию NFC. Разблокируйте телефон и приложите его к NFC-метке. Далее выберите банк и подтвердите оплату.
Через СБПэй по QR-коду:
Для начала необходимо установить приложение СБПэй на телефон на Android, после — привязать банковский счет. Произвести оплату можно, отсканировав код.
Через СБПэй по NFC:
Для начала также нужно установить приложение СБПэй на телефон и привязать банковский счет. Оплатить проезд можно при нажатии на кнопку «Оплатить по NFC».
Важно отметить, что приложение СБПэй поддерживается только на смартфонах с ОС Android, начиная с версии 7.0.
Какой способ оплаты проезда сейчас самый популярный
В первом полугодии 2025 года трамваи в Челябинске перевезли 14 581 974 человека, что больше на 5,9 %, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». Банковской картой проезд оплачивают 59,5 %, транспортными картами — 10,5 %, наличными — 11, 8%, проездной имеется у 2,5 % пассажиров.
Какие еще есть скидки в Челябинске на проезд в общественном транспорте
Скидку в 50% на проезд в общественном транспорте Челябинска, в том числе в троллейбусах, также могут получить школьники и студенты, сообщила ранее пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Но для этого нужно оформить специальную транспортную карту.
Транспортная карта рассчитана на школьников с 1 по 11 классы в возрасте до 18 лет и студентов колледжей и вузов (очная форма обучения на бюджетной основе). У ребенка должна быть прописка в Челябинске. Карту можно оформить и пополнить в пункте выдачи транспортных карт МУП «Служба организации движения».
Какие действуют льготы для пенсионеров на проезд в транспорте в Челябинске
В Челябинске пенсионерам, которые достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), не пользующимся мерами социальной поддержки по федеральному и областному законодательству, предоставляется скидка в 50% на проезд в общественном транспорте при наличии социальной транспортной карты. Для ее получения потребуется паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии (кроме предпенсионеров).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!