Российский посол раскрыл данные о жертвах среди мирного населения от ударов ВСУ

С 22 по 28 сентября 2025 года формирования ВСУ совершили серию атак на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в приграничных российских регионах. За этот период, по данным посла по особым поручениям МИД России Родионa Мирошникa, пострадали 156 мирных жителей, включая 11 несовершеннолетних, и погибли 17 человек, из которых трое детей.
«За прошедшую неделю формирования киевского режима совершали убийства и нанесение увечий мирному населению, подвергали разрушению гражданскую энергетическую, газо- и водоснабжающую инфраструктуру, атаковали гражданский транспорт, наносили преднамеренные удары по местам массового скопления мирных граждан», — заявил дипломат. По его данным, наибольшее число жертв зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Курской, Херсонской областях и Краснодарском крае.
Мирошник уточнил, что всего за неделю по гражданским объектам на российской территории было выпущено не менее 3598 боеприпасов. Ранее Родион Мирошник сообщал, что число ударов по гражданским объектам на территории России достигло максимума на фоне проведения региональных выборов — ежедневно фиксировалось более 530 атак, а всего за неделю с 18 по 24 августа было выпущено не менее 2357 боеприпасов. Тогда пострадало 140 человек, из которых 19 погибли. С начала специальной военной операции, по данным дипломата, в России погибло более 6,8 тысячи мирных жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.