Сегодня в Челябинской области завоют сирены

Сегодня в Челябинской области пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен и громкоговорителей. Жителям региона необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.
«Проверочные мероприятия начнутся ровно в 10:35. По команде из областного центра будут активированы сирены и громкоговорители, установленные по всей области», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Параллельно с этим в эфире телевизионного вещания появится текст с оповещением, информационные сообщения прозвучат по радио, в общественном транспорте и через сеть домофонов. На мобильные телефоны жителей поступят СМС-сообщения.
Комплексная проверка системы оповещения населения проводится регулярно (первая среда марта и первая среда октября). Она необходима для эффективности и надежности систем оповещения. Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения ЧС. «Призываем южноуральцев соблюдать спокойствие и воспринимать происходящее как необходимую меру по поддержанию систем безопасности в работоспособном состоянии», — добавили в ведомстве.
Последняя проверка системы проводилась в Челябинске 5 марта. Сирены зазвучали в центре города в 10:35. Также через домофоны жители услышали сигнал: «Внимание всем!»
