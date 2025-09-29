29 сентября 2025

Бывшему свердловскому вице-губернатору Чемезову предъявлено обвинение

Олег Чемезов ушел в отставку меньше недели назад
Олег Чемезов ушел в отставку меньше недели назад

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Мария Кирилова.

«Олег Леонидович по-прежнему находится в изоляторе временно содержания, есть жалобы на состояние здоровья. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он вину не признает», — рассказала Кирилова.

Чемезова задержали 29 сентября, когда он сам явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону, куда был вызван повесткой. С допроса его увезли в больницу из-за болей в животе. После этого бывший чиновник попал в изолятор временного содержания.

Он ушел в отставку 25 сентября. А свой пост занимал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики. Еще раньше — с 2019 по 2021 год — был заместителем губернатора.

