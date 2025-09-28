28 сентября 2025

Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области

В Екатеринбурге силовики задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Информацию URA.RU подтвердила его адвокат Мария Кирилова.

«Олег Чемезов задержан ГСУ МВД по Свердловской области при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Все выглядит странно и на грани покушения на убийство», — сообщила URA.RU Кирилова.

Предварительно, Чемезова подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обвинение ему не предъявлено. Накануне Чемезова вызывали на допрос в ГСУ МВД. Эту информацию он подтверждал журналистам. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию позже, когда это не будет идти во вред следствию.

Чемезов ушел в отставку 25 сентября. Свой пост он занимал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики. Еще раньше — с 2019 по 2021 год — был заместителем губернатора.

