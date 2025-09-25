Паслер отправил в отставку вице-губернатора Олега Чемезова

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об освобождении Олега Чемезова от должности вице-губернатора региона с 25 сентября 2025 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
«Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года», — говорится в сообщении. Свой пост он занимал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики. Еще раньше — с 2019 по 2021 год — был заместителем губернатора.
Чемезову 61 год. Он родился в Свердловске. В период с 2004 по 2005 год занимал должность первого заместителя губернатора Тюменской области. В 2005–2006 годах Чемезов работал вице-президентом и директором департамента по взаимодействию с федеральными органами власти управления по связям с российскими государственными структурами ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». С 2013 по 2019 год возглавлял правление общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Партиком“».
