Путин поддержал передачу киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга

«Ленфильм» сосредоточится на создании патриотических и исторических фильмов
«Ленфильм» сосредоточится на создании патриотических и исторических фильмов

Президент России Владимир Путин поддержал передачу киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт?Петербурга. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.

«Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче киностудии „Ленфильм“ в собственность Санкт?Петербурга», — говорится в сообщении. Соответствующее предложение главе государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее, в ходе ПМЭФ, был подписан меморандум о развитии сотрудничества между Министерством культуры РФ и администрацией города. Документ предусматривает совместную работу по поддержке кинематографических проектов.

В новом статусе «Ленфильм» сосредоточится на создании патриотических и исторических фильмов. Планируется запуск проектов, посвященных героям прошлого, событиям СВО, а также поддержка молодых и талантливых режиссеров и актеров. Выбор «Ленфильма» для реализации столь важной миссии не случаен. Основанная в 1914 году, киностудия стала первой кинокомпанией России, изначально функционировавшей как военно-кинематографический отдел. За более чем вековую историю на студии были созданы культовые фильмы, такие как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Валерий Чкалов», «Петр Первый», «Собачье сердце», «Человек-амфибия», «Золушка» и многие другие.

