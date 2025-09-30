Нижегородского чиновника обвиняют во взятке в размере 55 миллионов

По версии следствия, Штокман получил взятку в размере 55 миллионов
По версии следствия, Штокман получил взятку в размере 55 миллионов

Бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России

«Обвиняемый, используя должностные полномочия, обеспечил лояльный контроль за исполнением госконтрактов и покровительство компании, за что получил денежные средства», — подчеркнули в пресс-службе СК. За содействие строительной компании в заключении муниципальных контрактов на выгодных условиях Штокман получил взятку в размере 55 миллионов рублей.

Обвинение предъявили по статье 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ранее по аналогичной статье были выдвинуты обвинения экс-начальнику вещевого управления Росгвардии Александру Бусыгину. Он получил 6 миллионов рублей за покровительство при исполнении госконтрактов, об этом писал RT.

