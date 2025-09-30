Главу МЧС по КБР задержали по подозрению в получении взятки

Срочная новость
Генерал-майор внутренней службы, возглавляющий Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, Михаил Надежин был задержан по подозрению в получении взятки на сумму 2 миллиона рублей.Об этом сообщают правоохранители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!