В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате нападения на колледж в Архангельске

Две сотрудницы Архангельского техникума, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, были экстренно госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Архангельской области.
«Состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, сейчас она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована, она находится в тяжелом состоянии в реанимации», — заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.
В министерстве уточнили, что на место происшествия сразу выехали две бригады скорой помощи. Медики оперативно оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их транспортировку в специализированные клиники. Ранее в Архангельском техникуме бывший учащийся напал с ножом на сотрудниц учебного заведения. Студенты самостоятельно задержали нападавшего и передали его полиции, за что глава региона пообещал представить их к награде.
