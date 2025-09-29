Губернатор поблагодарил студентов в колледже, которые скрутили нападавшего с ножом

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поблагодарил студентов, которые самостоятельно задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудниц техникума. Глава региона также сообщил, что обе пострадавшие госпитализированы.
«Отдельно выражаю огромную человеческую благодарность студентам техникума, которые смогли самостоятельно задержать нападавшего и передать его сотрудникам правоохранительных органов. Это очень мужественный и смелый поступок, достойный огромного уважения», — написал Александр Цыбульский в своем telegram-канале.
По словам губернатора, одна из пострадавших находится в операционной, ее состояние оценивается как средней тяжести. Вторая женщина уже прооперирована и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме. В отношении студентов планируется инициировать процедуру представления к награде, как сообщает telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, в Архангельске бывший учащийся совершил нападение с ножом на педагогов колледжа. Об этом проинформировали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Подробнее об инциденте в Архангельске — в материалах URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.