Губернатор поблагодарил студентов в колледже, которые скрутили нападавшего с ножом

Цыбульский поблагодарил студентов за задержание напавшего на техникум
Губернатор Архангельской области поблагодарил студентов, задержавших нападавшего, также учащихся планируют наградить
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поблагодарил студентов, которые самостоятельно задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудниц техникума. Глава региона также сообщил, что обе пострадавшие госпитализированы.

«Отдельно выражаю огромную человеческую благодарность студентам техникума, которые смогли самостоятельно задержать нападавшего и передать его сотрудникам правоохранительных органов. Это очень мужественный и смелый поступок, достойный огромного уважения», — написал Александр Цыбульский в своем telegram-канале.

По словам губернатора, одна из пострадавших находится в операционной, ее состояние оценивается как средней тяжести. Вторая женщина уже прооперирована и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме. В отношении студентов планируется инициировать процедуру представления к награде, как сообщает telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, в Архангельске бывший учащийся совершил нападение с ножом на педагогов колледжа. Об этом проинформировали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Подробнее об инциденте в Архангельске — в материалах URA.RU.

