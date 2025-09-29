29 сентября 2025

В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» посвятит концерт памяти основателя

На концерте покажут номера, созданные Евгением Панфиловым (архивное фото)
На концерте покажут номера, созданные Евгением Панфиловым (архивное фото) Фото:

Памяти хореографа Евгения Панфилова посвятит его театр концертное выступление в этот четверг, 2 октября. Второй спектакль театра на этой неделе будет посвящен судьбам всемирно известных художников. Подробнее — в обзоре URA.RU.

2 октября

«Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир...» (12+)

Эта концертная программа театра «Балет Евгения Панфилова» посвящена памяти создателя труппы. Хореография и костюмы всех номеров были созданы ранее самим Панфиловым. Начало в 19:00.

4 октября

«Жажда жизни» (12+)

Хореографический спектакль в одном действии о художниках, изменивших мир. Четыре судьбы, четыре взгляда, четыре пути в искусстве: Густав Климт, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог. «Хореограф Алексей Расторгуев превращает их жизнь в танец — экспрессию цвета, движения и эмоций. Этот спектакль — не просто истории о великих художниках. Это попытка увидеть их глазами мир, в котором любовь, страсть, одиночество и гениальность переплетаются в вечном танце», — поясняют авторы спектакля. Начало в 19:00.

