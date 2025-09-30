Перчатку размером с человека заметили в Екатеринбурге. Фото

Арт-объект в виде строительной перчатки представили на форуме в Екатеринбурге
Перчатку связали вручную
Перчатку связали вручную

В Екатеринбурге на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild в «Экспо» представили арт-объект в форме строительной перчатки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал креативный и бренд-директор уральского строительного холдинга «Атом» Никита Харисов.

«Мы вдохновлялись муралом Елены Шубиной на улице Испанских рабочих. Решили представить его в новой трехмерной форме. Перчатка — это манифест труду, трудящимся на Урале. Перчатки используют не только строители, но и художники, дизайнеры, садовники, они во всех профессиях нужны. И это такая благодарность и манифест людей, которые строят город, создают поводы любить город и его развивают», — поделился Харисов.

Перчатку команда вязала вручную и, вероятно, она является самой большой в мире. Цветные частицы на ней выполнены из стеклопластика. По словам Харисова, на данный момент команда все еще находится в поиске локации, где перчатку можно будет разместить.

«Она должна стоять не на открытом воздухе, потому что ткань очень быстро запачкается, а прохожие могут начать висеть на пальцах и сломают их. Поэтому перчатка должна быть в помещении, под присмотром. Мы планируем, что она не просто уедет на склад, а будет радовать жителей», — отметил Харисов.

