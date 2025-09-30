Глава МЧС по Кабардино-Балкарии пойман на взятке в два миллиона рублей

Задержан начальник Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин. Его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России, регионального УЭБиПК сегодня утром задержали Надежина в его доме», — рассказали в органах ТАСС. В настоящее время по месту жительства и работы Надеждина проходят обыски. Высокопоставленного сотрудника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, генерал-майор Надежин получил от предпринимателя Анзора Ногмова два миллиона рублей. За эти деньги он согласился подписывать документы по пожарной безопасности без проведения фактических проверок объектов. Речь идет о договорах на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также о согласовании планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
Михаил Надежин возглавляет Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике с 2014 года. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. За годы службы Надежин был отмечен ведомственными наградами, в том числе медалью «За спасение погибавших».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.