Глава МЧС по Кабардино-Балкарии пойман на взятке в два миллиона рублей

За деньги Надеждин согласился подписывать документы без проведения фактических проверок
За деньги Надеждин согласился подписывать документы без проведения фактических проверок

Задержан начальник Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин. Его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России, регионального УЭБиПК сегодня утром задержали Надежина в его доме», — рассказали в органах ТАСС. В настоящее время по месту жительства и работы Надеждина проходят обыски. Высокопоставленного сотрудника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, генерал-майор Надежин получил от предпринимателя Анзора Ногмова два миллиона рублей. За эти деньги он согласился подписывать документы по пожарной безопасности без проведения фактических проверок объектов. Речь идет о договорах на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также о согласовании планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

Михаил Надежин возглавляет Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике с 2014 года. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. За годы службы Надежин был отмечен ведомственными наградами, в том числе медалью «За спасение погибавших».

