Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем воссоединения четырех новых территорий с Россией. Он отметил, что челябинцы одни из первых пришли на помощь пострадавшим от боев регионам.
«Поздравляю с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией! Это торжество исторической справедливости и воли народа, важная дата в новейшей истории нашей страны», — отметил Текслер в своем telegram-канале.
Челябинская область одной из первых оказала поддержку новым регионам. Как только появилась возможность, специалисты области приступили к восстановительным работам в пострадавшей от боевых действий Волновахе, затем взяли шефство над Ясиноватой. После освобождения Авдеевки регион также принял на себя задачи по восстановлению мирной жизни и в этом городе. Строители, медицинские работники и волонтеры из Челябинской области продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям новых территорий. Глава региона выразил признательность всем, кто проявляет самоотверженность и неравнодушие.
Особые слова благодарности Текслер передал нашим героям, участникам специальной военной операции. Он подчеркнул, что именно благодаря их мужеству стало возможным воссоединение территорий. В свою очередь в Челябинской области прилагаются все усилия для поддержки военнослужащих и их семей, содействие их полноценному возвращению к мирной жизни.
Текслер отметил, что всех нас объединяет правда, общая судьба и тысячелетняя история России. «Верим в скорую победу и делаем всё для её приближения. В этот памятный день желаю всем здоровья, благополучия и новых свершений на благо Родины!» — добавил глава региона.
