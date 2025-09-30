Челябинский фотокатализатор избавит от опасного хлора при выпуске лекарств

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска ученые создали новый композитный фотокатализатор для экологичного производства лекарств и других ценных веществ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, технология позволит отказаться от применения хлора, который обычно используется.
«Принципиально новый композитный материал способен под действием обычного солнечного света превращать дешевые органические соединения в коммерчески ценные продукты. Технология позволит сделать производство компонентов для фармацевтики и полимеров более безопасным, одноэтапным и менее зависимым от импорта», — заявили URA.RU в ЮУрГУ.
По информации исследователей, новый фотокатализатор отличается от существующих аналогов, используемых для очистки воды и воздуха, своим направленным действием. Технология прошла испытания в лабораторных условиях и продемонстрировала свою эффективность.
Старший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ Михаил Головин отметил, что в экспериментах ученые получили бензальдегид из бензилового спирта. Первое вещество значительно дороже и обычно синтезируется с использованием хлора.
«Хлор — высококсичный газ, который тяжело хранить. От него стараются отказываться во всем мире», — добавил ученый.
Разработанный фотокатализатор не только обеспечит более «зеленый» подход к производству, но и может быть использован в фармацевтике и химической промышленности для создания субстанций и пластификаторов. Использование солнечного света в качестве источника энергии и отсутствие необходимости в высоких температурах сделает процесс более безопасным и доступным.
