Челябинский фотокатализатор избавит от опасного хлора при выпуске лекарств

Новому материалу для выпуска лекарств нужно только солнце
Новому материалу для выпуска лекарств нужно только солнце

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска ученые создали новый композитный фотокатализатор для экологичного производства лекарств и других ценных веществ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, технология позволит отказаться от применения хлора, который обычно используется.

«Принципиально новый композитный материал способен под действием обычного солнечного света превращать дешевые органические соединения в коммерчески ценные продукты. Технология позволит сделать производство компонентов для фармацевтики и полимеров более безопасным, одноэтапным и менее зависимым от импорта», — заявили URA.RU в ЮУрГУ.

По информации исследователей, новый фотокатализатор отличается от существующих аналогов, используемых для очистки воды и воздуха, своим направленным действием. Технология прошла испытания в лабораторных условиях и продемонстрировала свою эффективность.

Старший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ Михаил Головин отметил, что в экспериментах ученые получили бензальдегид из бензилового спирта. Первое вещество значительно дороже и обычно синтезируется с использованием хлора.

«Хлор — высококсичный газ, который тяжело хранить. От него стараются отказываться во всем мире», — добавил ученый.

Разработанный фотокатализатор не только обеспечит более «зеленый» подход к производству, но и может быть использован в фармацевтике и химической промышленности для создания субстанций и пластификаторов. Использование солнечного света в качестве источника энергии и отсутствие необходимости в высоких температурах сделает процесс более безопасным и доступным.

